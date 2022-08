FC Nantes : un gros souci a été mis en avant face au SCO Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Sur le site de Ouest-France, Pedro Chirivella n'a pas donné dans la langue de bois, réclamant plus de soutien dans le travail défensif : « Si on a eu des difficultés, je crois qu’on était trop écarté et pas assez solides, en bloc. En ce moment, c’est plutôt facile de jouer entre nos lignes et il faut le corriger cette semaine afin d’être prêt pour un match difficile contre Lille. Moi et Moussa, on ne peut pas couvrir tout le terrain », a fait savoir l'Espagnol.

Pallois et Sissoko appellent (déjà) à la patience

Si les recrues ont aussi déçues, Nicolas Pallois appelle à la patience : « Il y a des petits réglages à faire, mais on est en début de saison. Je pense que, dans les semaines à venir, ça va aller de mieux en mieux. Moussa (Sissoko) et Evann (Guessand) viennent d’arriver. Il n’y a pas d’inquiétude ».

Moussa Sissoko, justement, a évoqué ses débuts délicats en Ligue 1 avec les Canaris... Allant dans le sens de son défenseur central : « À titre personnel, c’est nouveau pour moi comme pour mes coéquipiers, mais je ne suis pas inquiet. Avec le temps, ça va s’améliorer et être de mieux en mieux. Il ne faut pas être pressé. »