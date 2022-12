FC Nantes : un immense flop des Canaris voit enfin le bout du tunnel

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En janvier dernier, Renaud Emond est reparti du FC Nantes comme il était arrivé : dans l'incompréhension la plus totale. A l'hiver 2020, l'attaquant belge recruté pour 4 M€ avait suscité beaucoup de scepticisme, notamment parce qu'il était estampillé Mogi Bayat. Et force est de constater que la suite des événements ont donné raison à ceux qui doutaient puisqu'il n'a joué que 38 matches et inscrit 2 buts en deux ans.

Reparti en janvier 2022 pour vingt fois moins (200.000€), Emond n'a pas réussi à retrouver la forme puisqu'il a souffert d'une fissure et d'une inflammation au tendon rotulien. Mais, bonne nouvelle pour lui, il est de retour au meilleur de sa forme. Il a repris l'entraînement collectif avec les Rouches et semble bien parti pour postuler à une place de titulaire dans le onze de l'ancien entraîneur du Celtic Ronny Deila, lui qui a fêté ses 31 ans le 5 décembre.