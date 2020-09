FC Nantes : un jeune goleador tape à la porte de Gourcuff

Les frictions entre Stéphane Ziani et Christian Gourcuff ne sont pas passées inaperçues. La semaine dernière, l’entraîneur des U19 du FC Nantes a jugé bon de mettre sur la place publique le manque de connivence existant avec Christian Gourcuff en interne.

Recadré depuis par ses dirigeants, Ziani n’est pas un novice dans ce genre de sorties et aura peut-être le mérite de faire changer le regard du coach de l’équipe fanion sur les jeunes pousses du club. Même s’il défend, Gourcuff est en effet taxé de ne pas assez se pencher sur les promesses des Canaris... comme Gor Manvelyan.

Manvelyan claque un triplé en U19

Depuis des mois, le jeune attaquant (18 ans) marque but sur but et fait le bonheur de Ziani dans sa catégorie. Dimanche, Manvelyan a même signé un triplé pour une large victoire contre Châteauroux (6-1). Ils sont nombreux chez les supporters à vouloir que Gourcuff lui donne sa chance en A. Avant lui, Randal Kolo Muani pourrait déjà mettre un pied dans la porte après sa sortie prometteuse contre le Nîmes Olympique (2-1).