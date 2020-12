FC Nantes : un joueur du SCO veut profiter du malaise ambiant chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Après un 0-0 très décevant contre Dijon et une défaite rageante à Reims (2-3) mercredi, Patrick Collot va tenter de remporter son premier match sur le banc du FC Nantes contre le SCO d'Angers demain. Mais le contexte s'annonce une nouvelle fois pesant, les supporters ayant prévu une nouvelle manifestation pour réclamer le départ de Waldemar Kita. Et puis, ses adversaires, à l'image de Souleymane Diawara, comptent bien enfoncer un peu plus leur rival régional…

"Ce qui se passe à Nantes ne me touche pas"

« Ce qui se passe actuellement à Nantes, personnellement, cela ne me touche pas. Cela reste un derby pour nous. Je pense que face à nous, ils seront capables de mettre les ingrédients pour être au niveau. Ils ne veulent pas perdre. J’ai quelques amis au sein de cette équipe dont Jean-Kevin Augustin, Ronny Pereira de Sa. Il y en a d’autres avec qui j’ai joué plus jeune mais que je connais moins. Franchement, quand je discute avec eux, nous ne parlons pas forcément de foot ou de ce qui se passe autour du club, du derby. On se raconte nos vies, on prend des nouvelles. Après on aurait pu l’évoquer mais cela n’a pas été encore le cas. »

« Pour nous, ce qui peut se passer autour du stade avec les supporters du FC Nantes, cela ne change rien. C’est en dehors du terrain, hors du stade. Cela ne va pas nous embêter plus que ça. En même temps, jouer à huis clos nous aide un peu. Pour un derby, cela ne va pas forcément jouer en notre faveur mais cela va nous aider un peu. Les jours de derby, le public, cela booste énormément. Là, on sera dans une situation où il n’y aura personne pour leur donner plus de force qu’ils en ont. »