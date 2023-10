FC Nantes : un joueur râle, Aristouy lui répond

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Il y a deux jours, au moment de la conférence de presse de Pierre Aristouy, nous avions relayé ses propos au sujet de Kader Bamba. L'entraîneur du FC Nantes avait expliqué qu'il s'était opposé au départ de son ailier, qu'il a eu chez les jeunes, mais qu'il lui préférait Moses Simon dans le couloir gauche. France Bleu, qui a discuté avec Aristouy juste après, en a appris un peu plus. Notamment que le joueur prêté à l'ASSE la saison passée râlait et que son coach l'entendait ou encore que ce dernier a une autre bonne raison de ne pas le titulariser.

"C’est un petit moteur"

"J’ai la conviction qu’il a fait une bonne entrée contre Montpellier parce qu'il s’est mis dans "une considération positive avant le match", même avec le fait de ne pas démarrer, explique Pierre Aristouy. J’entends tout, je comprends tout, j’ai été joueur, je sais à quel point on préfère démarrer un match. Maintenant, comme pour tout le monde, il y a des choix à faire. Le plus important, c’est que chacun d’entre eux s’inscrive dans son statut du moment, dans le match qu’il a à jouer. Et de façon positive. Kader, je l’ai depuis un moment, donc je suis suffisamment bien placé pour savoir que c’est un super joueur. La problématique de Kader, on la connaît depuis des années. C’est un joueur qui peut être fantastique et a un sens créatif important, mais c’est un petit moteur."

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life