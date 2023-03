FC Nantes : un malaise entre Mostafa Mohamed et les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

On jouait la 88e minute du match entre Nantes et Nice cet après-midi, et les Aiglons menaient 2-1. Après une récupération dans leur surface, les Canaris sont partis en contre-attaque. Joao Victor s'est retrouvé décalé dans le couloir droit et a centré au point de pénalty, où Mostafa Mohamed a placé un magnifique coup de tête ayant trompé Schmeichel. La Beaujoire était en folie, les Nantais couraient partout... mais pas vers Mohamed.

Une scène étrange qui a vu l'Egyptien fêter tout seul son but avant que Ludovic Blas ne le serre dans ses bras quand il se replaçait pour l'engagement. Moussa Sissoko lui a aussi tapé dans la main et ce fut à peu près tout. Une célébration qui a incité l'insider Emmanuel Merceron à écrire : "Scène étrange sur l’égalisation à 2-2. Peu de réaction des joueurs nantais, peu de joie, peu de communion avec Mostafa…. Ambiance ?". Au vu des commentaires de Lafont et Kombouaré après la partie, on peut penser que les Canaris s'attendaient à un meilleur résultat. Mais pour ce qui est du manque d'entrain envers Mohamed, là, pas d'explication...