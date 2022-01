FC Nantes : un nouveau cador de Ligue 1 a confirmé son explosion à Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Parmi les joueurs du FC Nantes, les projecteurs sont le plus souvent braqués sur Alban Lafont, le capitaine des Canaris, ou sur Randal Kolo Muani et Ludovic Blas, les deux fers de lance de l'attaque, avec Moses Simon. Mais Pedro Chirivella se révèle et sa dernière prestation à Nice (1-2) vendredi n'est pas passée inaperçue.

« Il y a un joueur très intéressant à Nantes, c'est Chirivella, a noté Kevin Diaz, sur RMC. Je l'avais vu contre le PSG, j'étais au stade. C'est un bon joueur ». Le journaliste a également apprécié la prestation de Kolo Muani à l'Allianz Riviera. « Il est bon lui aussi. Il arrive à digérer toute cette histoire autour de son transfert ».

🗣️💬 @kevindiaz11 : "Petit manque d'ambition en première période des Nantais. C'est dommage ! Il y a notamment un joueur qui est intéressant : c'est Chirivella. Et Kolo Muani, il est bon techniquement. Après il faut qu'il travaille la finition." #rmclive pic.twitter.com/aDLhDrQyD7 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 14, 2022