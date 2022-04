FC Nantes : un nouveau coup de froid dans la relation Kita - Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Interrogé lundi soir dans « Rothen s'enflamme » sur RMC, Waldemar Kita n'a pas souhaité trop en dire sur l'avenir d'Antoine Kombouaré, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Nantes. « Pour prolonger, il faut déjà finir la saison. On va déjà finir la saison, puis on va s'asseoir pour en parler. Moi je voudrais garder l'entraîneur pendant 20 ans, il n'y a pas de problème. Je suis très content quand on me fait des compliments car j'ai fait un bon choix avec Kombouaré. Tout le monde est content de lui, je n'ai pas de problème avec lui. »

Le président et le coach ne se parleraient plus

Une sortie prudente que Jean-Marcel Boudard, journaliste suiveur du FC Nantes pour Ouest-France, a commenté dans l'émission « Sans Contrôle », brossant le portrait d'une relation franchement déteriorée entre le président et son entraîneur, lesquels ne se parlent « quasiment plus » depuis cet hiver.

L'une des raisons à ce coup de froid ? La décision d'Antoine Kombouaré de fermer la porte du vestiaire à Waldemar Kita. Une décision que l'homme d'affaires franco-polonais vit difficilement : « ça lui manque et ça joue sur ses rapports avec Antoine Kombouaré. En sachant qu'il y avait déjà eu des petites frictions sur le Mercato hivernal », explique le journaliste, lequel a noté que Kita minimise aussi sciemment le bilan de Kombouaré : « Aujourd'hui, les résultats le protègent mais Waldemar Kita le soutient comme la corde soutient le pendu... » De là à imaginer une aventure qui s'achève à la prochaine intersaison, il n'y a qu'un pas...

PODCAST 🔰 Bordeaux : les leçons de la piquette 🍷 Chirivella, Pallois : l'état des troupes à 10 jours de la Finale face à Nice 🏆 Waldemar Kita sur RMC : infos et intox 😅Enjoy !@pabard @SimonReungoat @PAAubry @JMBoudard https://t.co/Rmr8UEjNwH — Sans Contrôle (@PodcastNantes) April 26, 2022

Kita - Kombouaré, début de guerre froide ? Entre Waldemar Kita et Antoine Kombouaré, la relation ne serait pas franchement au beau fixe au FC Nantes. De quoi remettre en cause l'avenir du Kanak sur le banc des Canaris ? Certains indicateurs sont passés à l'orange en attendant l'été...

Alexandre Corboz

Rédacteur