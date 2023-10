FC Nantes : un onze plein de surprises contre Montpellier ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Neuvième du classement, le FC Nantes surfe sur une belle série de résultats que seul le Stade Rennais a réussi à mettre à mal avec sa victoire dans le derby (3-1). Les Canaris ont remporté trois victoires et décroché deux nuls lors de leurs six derniers matches. Ils espèrent prolonger leur belle dynamique face à Montpellier à la Beaujoire ce dimanche (15h). Le souci, c'est que Pierre Aristouy sera privé de trois titulaires à coup sûr et va donc devoir remanier son équipe pour affronter les Héraultais.

Trois absences déjà actées

Les trois absents sûrs sont Jean-Charles Castelletto et Mostafa Mohamed, tous deux suspendus, et Douglas Augusto, blessé à la Meinau. Le défenseur et l'attaquant seront de retour pour le prochain match. Le Brésilien, lui, en aura pour plus longtemps. Aristouy pourrait également être privé d'internationaux en fonction de la fatigue accumulée lors de la quinzaine. C'est donc un onze nantais remanié qui sera aligné sur la pelouse de la Beaujoire dimanche...

