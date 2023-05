FC Nantes : un petit scandale décelé avant le derby contre Angers ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Toujours 17e et premier relégable avec deux points de retard sur l'AJ Auxerre, le premier non-relégable, le FC Nantes va jouer sa survie dans l'élite lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 où les Canaris vont recevoir le SCO d'Angers, déjà relégué en Ligue 2.

Les supporters du FCN grince des dents après la désignation de l'arbitre

C'est Clément Turpin qui a été désigné pour arbitrer cette rencontre. Ce qui fait enrager les supporters nantais car comme le souligne le compte Twitter @FcnHistory, Clément Turpin représente la Ligue de Bourgogne et est licencié au FC Montceau Bourgogne. Et Auxerre, qui est encore le seul concurrent du FC Nantes dans la course au maintien, est en Bourgogne...

Clément Turpin sera l’arbitre de FCN - Angers. Pour information, Clément Turpin représente la Ligue de Bourgogne et est licencié au FC Montceau Bourgogne….Pour les nuls en géographie, Auxerre est en Bourgogne. — FCNHistory (@FcnHistory) May 30, 2023

Pour résumer L'arbitre désigné pour arbitrer le derby des Pays-de-la-Loire entre le FC Nantes et le SCO d'Angers, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, fait quelque peu scandale.

