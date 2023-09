FC Nantes : un petit scandale s’est produit à Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C’est fait : le FC Nantes a remporté sa première victoire de la saison ! C’était hier à Clermont, grâce à un sublime but de Moses Simon, enfin revenu à son meilleur niveau (0-1). Cette rencontre aurait pu tourner dans les derniers instants mais surtout à cause de la qualité médiocre de la pelouse auvergnate. « À chaque fois qu'il y a une passe en arrière, il fallait aller presser le gardien, parce que avec la pelouse, c'était difficile de faire des contrôles, a résumé Pedro Chirivella après la rencontre. C’est un terrain qui n'était pas un terrain de foot. C'était très difficile de jouer, de jouer vers l'avant. On n'a pas vu le plus grand spectacle du monde mais on est hyper contents des trois points. »

Deux champignons à Clermont

Comme le souligne La Montagne, la pelouse de Clermont est actuellement touchée par deux champignons et a dû être traitée durant la trêve internationale. Ce qui n'a pas empêché de présenter plusieurs zones très déteriorées. « On a vu deux équipes en difficulté quand elles avaient la balle, tonne encore Chirivella. On jouait direct parce que c'était difficile de faire des passes courtes. » « On n'arrivait pas à poser le ballon, confirme Johan Gastien. C'était dur techniquement, même si c'était le même terrain pour eux. Le terrain, c'est inadmissible d'avoir ça en Ligue 1. Quand on est en difficulté, ça n'aide pas non plus. Je veux bien être gentil mais ce ne sont pas les conditions dont on rêve, dans la situation où on est. »

🔰📸 La pelouse du stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, où joue le #FCNantes cet après-midi, est dans un très sale état. 15% de sa surface est ravagée par un champignon ... #CF63FCN #FBSport #Ligue1 pic.twitter.com/3l2DiR2WZw — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) September 17, 2023

