FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Lafont !

Lors de la défaite ce dimanche du FC Nantes face à Toulouse (2-1), comptant pour la première journée de Ligue 1, Alban Lafont est sorti sur civière à la 67e minute après un violent choc avec Zakaria Aboukhlal.

Plusieurs semaines d'absences pour Lafont

Et les premiers résultats sont tombées concernant la blessure du gardien nantais. D'après les informations de L'Équipe, l'ancien portier de la Fiorentina aurait une côte cassée et une contusion pulmonaire. "Si la durée de son indisponibilité reste à établir, il devrait être absent plusieurs semaines", précisent nos confrères. Alban Lafont devrait passer dans les prochaines heures des examens supplémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

⚽️ FC Nantes : Lafont donne de ses nouvelles #FCNantes https://t.co/bXIwpvGtMi — But! Nantes (@ButNantes) August 13, 2023

