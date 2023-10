FC Nantes : un projet des Kita cher aux supporters prêt à voir le jour ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis plusieurs années, les supporters du FC Nantes aimeraient la création d'un musée du FCN. C'est le cas notamment du compte Twitter @Jules_LeNantais, qui a même envoyé un mail à la maire de Nantes, Johanna Rolland, pour savoir où en était ce projet.

La maire de Nantes ouvre la porte à la création du musée

La maire de Nantes lui a répondu et a annoncé que ce projet, qui est également voulu par les dirigeants nantais, serait soutenu par la municipalité. "Le projet de musée a été porté à l'origine par le FC Nantes. Dans le cadre des engagements de mandat, la métropole a confirmé qu'elle accompagnerait le club dans ce projet, destiné à faire vivre la mémoire du club et de ses exploits auprès des amoureux du FCN et du football des générations actuelles et futures. Cet engagement n'est pas remis en question. Le FCN fait partie intégrante de l'histoire de Nantes et de son patrimoine, la collectivité ne peut se substituer au club pour initier un tel projet", peut-on lire sur la réponse de Johanna Rolland au compte Twitter @Jules_LeNantais.

