FC Nantes : un projet majeur de Kita est tombé à l’eau

Dans les cartons depuis la fin d’année 2020, la construction du centre d’entraînement du FC Nantes à Vair-sur-Loire en pays d’Ancenis a capoté ! En effet, comme le rapporte Ouest-France, le grand projet de Waldemar Kita, qui suscitait une vive inquiétude chez les supporters, ne verra jamais le jour. C’est la communauté de communes du pays d’Ancenis qui l’a annoncé mardi.

Le FC Nantes a renoncé à s’installer à Ancenis

Et on en sait plus sur ce qui a poussé le FC Nantes à renoncer à ce projet. Dans le courrier envoyé par les Canaris, on explique que la « multiplicité des procédures administratives (autorisations d’urbanisme, enquête publique, autorisation environnementale, modification des documents locaux d’urbanisme, etc.) ainsi que les coûts excessivement élevés induits par la procédure d’archéologie préventive obèrent la viabilité financière du projet dans un calendrier compatible avec ses besoins ».

Président de la Compa, Maurice Perrion a pris acte de cette décision. « C’est dommage que ça ne se fasse pas mais ce n’est pas dramatique », a-t-il glissé. Comme pour le YelloPark, Waldemar Kita doit donc s’asseoir sur son autre grand projet structurel après trois ans d’âpres négociations. Les Canaris ne sont pas prêts de quitter la Jonelière du coup…

🚨La Jonelière ne déménagera pas en Pays d’Ancenis !



Le #FCNantes renonce à implanter son centre d’entraînement à Vair-sur-Loire ⛔️



Que faire maintenant, alors que la Jonelière est vétuste et trop petite pour accueillir tout le monde ?

https://t.co/fWip0uTKqK — Simon Reungoat (@SimonReungoat) November 14, 2023

