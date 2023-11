FC Nantes : un renfort est arrivé de Lille en catamini

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Hier, le Tribune Nantaise a proposé un éclairage sur les deux nouvelles têtes du FC Nantes : Matthieu Rossi et Alexandre Ambroziewicz, venus renforcer la cellule de recrutement des Canaris afin d'épauler Baptiste Drouet, le nouveau responsable du recrutement arrivé au mois de juin du FC Lorient. Désormais révélé au grand jour, Ambroziewicz n’a pas eu d’autre choix que d’officialiser son arrivée au sein du FC Nantes.

« On est Nantes »

« Cela fait plusieurs semaines que je ne poste plus rien et la raison est que je suis Senior Scout au FC Nantes depuis le mois de Septembre, a-t-il glissé sur X. Merci au club et surtout à Baptiste Drouet pour la confiance accordée et l’opportunité d’apporter mes compétences. On est Nantes. » Basé jusqu’ici à Lille, ce dernier bénéficie d’une expérience en tant qu’entraîneur avec les équipes de jeunes de l’US Lesquin.

