FC Nantes : un salarié en garde à vue, le club ne veut pas réagir !

Selon les informations de la chaîne de télévision locale Télénantes, un salarié du FC Nantes aurait été placé en garde à vue dans la semaine pour vol et recel de maillots et d'équipements sportifs. Impliquée dans cette affaire, une deuxième personne aurait été entendue. Mais cette dernière serait néanmoins ressortie libre à l'issue de son audition par les autorités. Alors que la police poursuit son enquête, d'autres suspects devraient être entendus prochainement par les enquêteurs. Contactée par RMC Sport, la direction du club nantais n'aurait pas souhaité communiquer. INFO TÉLÉNANTES : UN SALARIÉ DU FCN A ÉTÉ PLACÉ EN GARDE À VUE



Un salarié du #FCNantes a été placé en garde à vue cette semaine pour vol et recel de maillots et équipements sportifs. pic.twitter.com/ikoCaU0Vd4 — Télénantes (@telenantesinfo) September 17, 2022

