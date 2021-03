FC Nantes : un scénario catastrophe se profile, Der Zakarian en fossoyeur ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Mercredi soir en conférence de presse à l'issue de FC Nantes – Reims (1-2), l'ancien capitaine Abdoulaye Touré a poussé un coup de gueule : « Après l’égalisation, on s’écroule. Il faut qu’on se dise qu’on est dans une situation qui est très compliquée, qu’on joue le maintien. Et je ne pense pas que, collectivement, on ait cette idée-là. On joue comme si on était milieu de tableau et qu’on n’avait rien à jouer. Mais ce n’est pas du tout le cas…Ce n’est pas cette attitude qu’il faut avoir. Comme je dis, on joue le maintien, aujourd’hui, on est au fond du trou. Ce n’est pas en donnant des prestations de la sorte qu’on va s’en sortir ».

Nantes – Montpellier, le match de la vengeance pour Der Zakarian

Une sonnette d'alarme alors que le FC Nantes – 19e (24 pts) avec trois points de retard sur le FC Lorient (17e, 27 pts) – n'a plus que dix matchs pour se sauver. Et Ouest-France rappelle une inquiétante réalité : il n'y a désormais plus beaucoup de confrontations face à des concurrents directs. Dans ces conditions, le Nantes – Lorient du 21 mars prochain vaudra très cher puisqu'il ne restera plus qu'un seul match de la peur (Nîmes – ASSE) pour les quatre candidats (hors Dijon) au maintien.

Du côté du FC Nantes, la série à venir commencera pas un périlleux déplacement au Parc des Princes le 14 mars, pour y défier le PSG quatre jours après le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais le match qui fait craindre un scénario catastrophe est sans nul doute le dernier de la saison... face au Montpellier de Michel Der Zakarian. Ancien coach des Canaris, la « 2CV » de Waldemar Kita pourrait bien creuser le trou d'un FCN à l'agonie.