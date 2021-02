FC Nantes : un scénario rocambolesque pour le départ de Domenech ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Geoffrey Garétier avait décidément la langue bien pendue hier soir. Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste a notamment concentré ses efforts sur le FC Nantes en multipliant les scoops. Le premier a ainsi concerné la clé que Waldemar Kita entendrait mettre sous la porte en cas de relégation en Ligue 2.

La recherche a bien débuté pour l'après Domenech

En attendant, le président du FC Nantes veut qu’un scénario d’un retour en Ligue 2 soit écarté et aurait donc décidé de remplacer Raymond Domenech au plus vite ! « Waldemar Kita a pris acte qu’il fallait changer d’entraineur le plus vite possible. Mais il faut trouver le bon candidat, le bon profil. Donc ils sont en recherche », a expliqué Garétier.

Domenech pourrait ne plus avoir à s'asseoir sur le banc du FC Nantes

S’il n’a pas donné de piste précise, ce dernier a laissé entrevoir un scénario rocambolesque pour un départ de Domenech. « On est pas sûr de revoir Raymond Domenech sur le banc nantais puisque si les dirigeants trouvent son successeur, le bon profil, dans le jours qui viennent, ça sera fini de son expérience. » Garétier met ici le doigt sur une possibilité qui ne serait pas écartée : s’il a finalement été négatif au dernier test Covid-19, le coach du FC Nantes ne pourra pas s’asseoir sur le banc contre le RC Lens (14h45) et Angers (dimanche, 15h). Il pourrait donc être débarqué sans qu’on ne le voit plus jamais sur la banc des Canaris ! « Scénario possible aussi », a confirmé David Phelippeau de 20 Minutes. Au FCN, tout semble désormais possible.