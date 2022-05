FC Nantes : un supporter de l'ASSE a créé l'hymne officieux de la finale contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Depuis hier soir et la fin de son match à Lens (2-2), le FC Nantes est entré dans la préparation de sa finale de Coupe de France contre l'OGC Nice. Les Canaris ont une semaine pour se reposer, s'entraîner, peaufiner la tactique et mettre tous les ingrédients nécessaires afin de remporter une quatrième Coupe, qui serait la première depuis 2000. S'ils ont besoin de musique, Thomas, supporter de l'AS Saint-Etienne spécialiste des parodies, leur en a fait une. Elle s'intitule "Canari Day" et est une reprise de "Canary Bay" d'Indochine. Son auteur a expliqué au site Tribune Nantaise pourquoi il s'était lancé dans cette aventure...

« En tant que personne extérieur, lorsqu’on entend parler du FC Nantes, c'est pour votre présidence, votre saison dernière, la saison actuelle et vos coachs Domenech et Kombouaré. Comme avec Saint-Etienne ou Bordeaux cette saison, j’étais très attristé de la dernière saison du FC Nantes. Je suis attaché aux clubs historiques de Ligue 1 et donc j’étais soulagé qu’ils se maintiennent. D’autant plus avec le come-back de cette saison et la finale de la Coupe de France. On a eu l’idée de se lancer car on avait fait une parodie sur la saison chaotique de l’AS Saint Etienne, parodie qui avait très bien marché, jusqu’à que je passe en direct dans l’After Foot. Suite à ce passage, on a eu énormément de bons retours, ça en réclamait davantage et on se disait qu’on pourrait tenter l’aventure, voir ce que ça donne. On est tous les deux des fans inconditionnels de Julien Cazarre. Il arrive à lier le football et la musique pour faire rire ou donner son point de vue, et ça, c’est très fort. »