FC Nantes : un syndrome fatal à l’ASSE et aux Girondins pend au nez des Canaris

Après sept journées de Ligue 1, le FC Nantes, qui restent sur deux consécutives face au Paris Saint-Germain (3-0) et à Lorient (3-2), pointe à une inquiétante 15e place au classement avec seulement six points au compteur.

"Attention à ne pas la jouer en surconfiance comme Bordeaux et Sainté"

Pour Emmanuel Merceron, le FCN ne doit pas faire comme l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux la saison dernière et prendre le spectre de la relégation à la légère. "Attention à ne pas la jouer en surconfiance comme Bordeaux et Sainté", a mis en garde l'insider sur son compte Twitter, répondant à une internaute qui partageait sa confiance quant au maintien des Canaris en fin de saison.

attention à ne pas la jouer en surconfiance comme Bordeaux et Sainté — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 11, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur