FC Nantes : un témoin de l'éclosion de Didier Deschamps se souvient

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le quotidien régional Ouest-France a longuement interviewé Frank Vercauteren avant le Belgique-France de ce soir en demi-finales de la Ligue des Nations. L'ancien milieu de terrain est bien placé pour parler des deux équipes puisqu'il a porté les maillots d'Anderlecht et Molenbeek outre-Quiévrain et du FC Nantes en D1. Chez les Canaris, il a évolué pendant plus de deux saisons aux côtés d'un Didier Deschamps qui débutait sa carrière et allait attendre des sommets pour lesquels il semblait prédestiné.

"Je ne pense pas qu’une personne change, mais qu’elle évolue, a déclaré Vercauteren au sujet de Deschamps. On prend de l’âge, on emmagasine de l’expérience et on devient meilleur. Il est devenu meilleur, mais on percevait des facettes présentes aujourd’hui. Ça ne me surprend pas. Il a franchi toutes les étapes et ce n’est pas tombé du ciel. Dans le foot, il y en a qui parlent beaucoup, mais qui font peu. Lui a toujours fait beaucoup. Très jeune, il était déjà très présent dans l’équipe."

L’ancien Canari a eu de nombreux joueurs de la sélection sous ses ordres. Il décrypte la situation de la Belgique 🇧🇪



France – Belgique. Francky Vercauteren : « Une génération belge fantastique qui ne gagne rien @OuestFrance https://t.co/OUe9vThPPY — jean-marcel boudard (@JMBoudard) October 7, 2021