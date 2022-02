FC Nantes : un titulaire révèle l'objectif très ambitieux des Canaris pour la fin de saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré étant du genre sobre, il ne faut pas compter sur lui pour révéler les objectifs fixés à son groupe. Ce qui n'empêche pas qu'il soit ambitieux. Mais à la manière d'un Guy Roux, le Kanak préfère parler maintien plutôt qu'Europe. Alors qu'il est aujourd'hui beaucoup plus du second que du premier. Encore interrogé récemment sur le sujet, il a rappelé que le même groupe était empêtré dans la zone rouge de la Ligue 1 il y a un an. Soit...

"L'Europa League serait une réussite"

Du coup, c'est vers ses joueurs qu'il faut se tourner pour savoir quel challenge secret se sont fixés les Canaris. Lors d'un entretien au média nigérian CKD, juste après l'élimination des Super Eagles en 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (0-1 face à la Tunisie), Moses Simon a vendu la mèche. Et il se trouve que cet objectif va ravir les supporters nantais !

"Mon club veut que je termine la saison avec le FC Nantes et j'ai vraiment envie d'apporter ma contribution afin de décrocher un billet pour la prochaine Europa League en fin de saison. On fait tout pour. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France et nous sommes dans le top 10 en championnat. Se qualifier pour l'Europa League serait une réussite." Effectivement, surtout que les Canaris n'ont plus joué l'Europe depuis août 2004 et une élimination de la Coupe Intertot face au Slovan Liberec. Pour décrocher un billet en Europa League, il faudra soit remporter la Coupe de France, soit terminer 4e, soit prier pour que Rennes ou l'OM décroche l'Europa League Conférence, ce qui rendrait la 5e place européenne...

