FC Nantes : une avancée significative attendue dans le projet de rachat ?

Où en est le projet de rachat du FC Nantes ? 20 Minutes a tenté d’en savoir plus et a focalisé son attention sur plusieurs acteurs locaux, fédérés depuis plusieurs semaines pour préparer l’après Kita autour de Philippe Plantive et Mickaël Landreau. « À ce jour, un pool de sociétés locales (avec à sa tête, toujours Philippe Plantive) aurait bien réussi à rassembler des fonds (entre 10 et 20 millions d'euros) », fait savoir le quotidien gratuit.

Une gouvernance en question

Il s’agirait donc d’une avancé significative sur le papier mais qui semble néanmoins loin de pouvoir faire réfléchir le président du FC Nantes. « En réunissant nos économies, on pourrait réunir 10-15 millions, mais ce n’est pas suffisant pour racheter un club comme le FC Nantes », avait glissé ce même Plantive début avril. Le déficit du FC Nantes serait en effet de l’ordre d’au moins 40 millions d’euros.

L’idée serait peut-être d’imaginer une gouvernance partagée avec un actionnaire majoritaire provenant d’un fonds étranger fortuné qui accepterait de s’associer aux sponsors locaux et aux supporters. « Aucun n’a (encore) donné son accord pour s’engager, sans doute refroidi par le flou qui entoure le foot en général et le FCN en particulier », conclut David Phelippeau. Les échéances liées à la fin de saison des Canaris pourraient être déterminantes.