FC Nantes : une belle revanche contre le RC Lens à l’horizon ?

Quelle frayeur pour le FC Nantes ! Alors qu’ils menaient 3-0 après 66 minutes, les moins de 19 ans se sont fait très peur, hier en play-offs de Youth League face au Séville FC. Finalement vainqueurs au tirs au but (3-3, 3-2 aux t.a.b.), les joueurs de Stéphane Moreau rejoignent le RC Lens en 8es de finale, alors que le PSG avait été éliminé en phase de groupes.

Les 8es de finale de Youth League les 27 et 28 février

Le tirage au sort aura lieu demain à 13 heures, à Nyon, et pourrait opposer les Canaris aux Sang et Or, puisque deux équipes d’un même pays peuvent s’affronter. Le FC Nantes pourrait également affronter l’AC Milan, le FC Copenhague, le Feyenoord, Manchester City, le FC Porto, le Real Madrid et Salzbourg. Les 8es de finale se dérouleront les 27 et 28 février, sur un match.

