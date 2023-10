FC Nantes : une bombe déjà désamorcée dans le vestiaire des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Si le FC Nantes a retrouvé le sourire sous la coupe de Pierre Aristouy, les Canaris tiennent quand même un équilibre très fragile. Non seulement les Jaune et Vert n’ont pas basculé dans la première moitié de tableau malgré leur série plutôt correcte sur les six derniers matchs (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite) mais la gestion des egos sera aussi un grand chantier pour le jeune technicien avec la réintégration de Fabien Centonze, qui a fait ses excuses.

Sissoko et Pallois ne pourriront pas le vestiaire

Ce qui est sûr en revanche, c’est que les coups bas ne viendront pas des cadres déclassés comme Moussa Sissoko et Nicolas Pallois. Bien qu’ils jouent peu, et doivent désormais se contenter des miettes, les deux hommes restent irréprochables comme l’a fait savoir Pierre-Arnaud Bard (Ouest-France) dans le dernier podcast « Sans Contrôle ».

« Sissoko avait le profil pour être un joueur qui aurait pu pourrir le vestiaire de par son pedigree et sa carrière … Mais ce n’est pas le cas et il faut le préciser ! (…) Nicolas Pallois aussi pourrait poser problème mais quand il rentre on voit qu’il a la banane. On sent une vraie cohésion dans le groupe », a-t-il confié sur cette vie de vestiaire ressemblant à un long fleuve tranquille.

PODCAST. FC Nantes : Le succès à Strasbourg et les « seconds couteaux » au menu de Sans Contrôle #FCNantes #Football #Sport @OuestFrance https://t.co/CkRkTWbSwV — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life