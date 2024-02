FC Nantes : une bonne et deux mauvaises nouvelles pour Gourvennec avant Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après sa défaite le week-end dernier face au Paris Saint-Germain (0-2), le FC Nantes va tenter de se relancer ce samedi (17h) lors du derby breton face à Lorient dans un match ô combien important dans la course au maintien. À quelques jours de cette rencontre, les Canaris ont enregistré une bonne et deux mauvaises nouvelles venant du Morbihan.

Talbi forfait, Katseris et Louza de retour !

Et pour cause, d'après Ouest-France, Montassar Talbi, touché à l'épaule lors de la victoire dimanche dernier des Merlus à Strasbourg (1-3), aurait été opéré ce mardi et pourrait être éloigné des terrains pendant huit semaines. Le taulier de la défense du FCL serait donc forfait pour affronter le FCN. Par contre, Lorient devrait pouvoir compter sur les retours de deux joueurs pour ce derby breton. Il s'agit de Panos Katseris et Imrân Louza, qui étaient blessés respectivement au mollet et à la cuisse.

