FC Nantes : une déclaration de Gourvennec avant Toulouse a fait bondir les supporters

Après plus de deux mois sans victoire en championnat, le FC Nantes a renoué avec le succès dimanche dernier en allant s'imposer sur la pelouse de Toulouse (1-2). Avant cette rencontre, Jocelyn Gourvennec, qui s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo, a fait une déclaration qui a fait quelque peu parler.

"Il faut partager les points"

"On doit faire un match cohérent, solide et accrocheur. Sur les 14 matchs qui nous restent jusqu'à la fin de la saison, quand on ne peut pas pas gagner les matchs, il faut prendre des points quand même, il faut partager les points. Ce que l'équipe n'a pas suffisamment fait depuis le début de la saison. Quatre nuls simplement : c'est insuffisant !", a regretté l'entraîneur du FCN. Un manque d'ambition qui a fait bondir les supporters nantais sur les réseaux sociaux.

