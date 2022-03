FC Nantes : une distinction en Angleterre pour Alban Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le compte Twitter anglais de la Ligue 1 vient de distinguer Alban Lafont. Le portier du FC Nantes était nommé dans la catégorie du plus bel arrêt de la saison, The Best Save, pour son arrêt face à Lionel Messi le mois dernier. Et il a été élu, avec 42% des votes, devançant Arthur Desmas (Clermont), Alexander Nübel (Monaco) et Anthony Lopes (OL).

Laurent HESS

Rédacteur