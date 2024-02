FC Nantes : une galère émerge avant Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après celle décrochée sur la pelouse de Toulouse (1-2), le 11 février dernier, le FC Nantes a enchaîné samedi dernier contre Lorient (0-1) une deuxième victoire consécutive loin de ses bases. Mais alors que le FCN recevra ce dimanche (15h) le FC Metz, c'est beaucoup plus compliqué ces derniers mois à la Beaujoire pour les Canaris.

Le FC Nantes inoffensif à domicile

Et pour cause, l'actuel 12e de Ligue 1 ne s'est plus imposé à domicile depuis le 2 décembre dernier. C'était face à l'OGC Nice (1-0) lors du premier match de Jocelyn Gourvennec sur le banc nantais. Et comme l'a souligné le compte X @_Clemzer, le FC Nantes n'a marqué que deux buts sur ses huit derniers matchs à la Beaujoire...

