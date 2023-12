FC Nantes : une grande annonce est tombée après la mort du supporter nantais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

En marge du match entre le FC Nantes et l'OGC Nice, remporté par les Canaris (1-0), un supporter du FC Nantes de 31 ans, membre de la Brigade Loire depuis plusieurs années, a été poignardé à mort, dans le dos, par un chauffeur de VTC et est décédé une heure et demi après les faits.

Le principal suspect mis en examen !

Comme annoncé ce lundi soir par le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, le chauffeur de VTC coupable de cet acte abominable a été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Un second chauffeur a été mis en examen pour violences volontaires et altération de preuves, a aussi annoncé le procureur de la République de Nantes.

