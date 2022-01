FC Nantes : une injustice criante profitable aux Canaris contre Vitré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a fait le travail hier en Coupe de France. À la Beaujoire, les hommes d’Antoine Kombouaré ont composté leur billet pour les 8es de finale en dominant une équipe de Vitré vaillante mais limitée (2-0).

Si le technicien kanak s’est déjà félicité d’avoir écarté une « faute professionnelle », son homologue Laurent Hervé a pesté contre la tenue du match dans l’enceinte des Canaris, qui n’était pas prévue au départ et qui a fortement avantagé les joueurs locaux.

« Le sentiment est mitigé, on a un peu existé les 20 premières minutes, ensuite on a beaucoup subi. La seconde période a été tout autre, on a réussi à jouer au ballon et à leur poser des problèmes. Si on avait 10 % de chances de passer chez nous, c'est tombé à 4/5 % avec le fait de jouer ici, a-t-il soufflé après la rencontre. On n'a pas l'habitude de jouer dans des stades comme ça. Il nous a fallu du temps pour lâcher les chevaux. Et, après, il nous a manqué ce qui nous manque en championnat cette saison, l'efficacité. »

🎥 Retrouvez les réactions d'𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ après le 𝟙𝟞𝕖 de finale de la 🏆 de 🇫🇷 opposant le @FCNantes à l'@AsVitre1907 👇 — FC Nantes (@FCNantes) January 2, 2022