FC Nantes : une légende canarie révèle son amour pour l'ASSE

Le FC Nantes fête en 2023 ses 80 ans d'existence. Et pour l'occasion, il a convoqué toutes ses gloires pour en faire l'apologie, raviver les meilleurs moments du club et faire l'éloge de son public. Mais il arrive que certaines confidences n'aient aucun lien avec les Canaris. Ainsi, l'ancien attaquant Nicolas Ouédec, membre de la génération dorée qui avait remporté le titre de champion de France 1995, a avoué que, lui le natif de Lorient, avait grandi en soutenant les Verts de l'AS Saint-Etienne !

"J'étais plutôt supporter de l'AS Saint-Etienne"

"Mon plus beau souvenir en tant que supporter du FC Nantes, même si à l'origine étant enfant, j'étais plutôt supporter de l'AS Saint-Étienne (rires), sont liés à mes premiers matches de Coupe d'Europe ici à La Beaujoire, dans les tribunes. Je repense notamment à celui contre l'Inter de Milan (Quart de finale retour – C3 – 3-3, 1986) qui m'avait fortement marqué. J'étais très fan d’Altobelli, qui avait marqué un doublé ce jour-là. Mais j'étais aussi très fan également de José Touré et de Vahid Halilhodzic, des noms qui résonnent dans ma tête et qui ont fait que la petite graine à germée davantage dans mon esprit."

Pour résumer Formé au FC Nantes et passé par le PSG puis Montpellier, l'ancien attaquant Nicolas Ouédec était fan de l'AS Saint-Etienne durant ses jeunes années. Il l'a révélé lors d'une interview au site officiel pour les 80 ans des Canaris.

