FC Nantes : une mauvaise nouvelle se confirme pour Gourvennec avant Toulouse

S’il faudra sans doute attendre la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec demain pour avoir confirmation de la gravité de sa blessure, Kelvin Amian devrait bel et bien manquer son retour à Toulouse ce dimanche (15 heures) avec le FC Nantes.

Alban Lafont seul ancien Pitchoune dans le onze des Canaris ?

En effet, le site LesViolets.com a confirmé que, suite aux examens complémentaires passés cette semaine, l’ancien joueur de la Spezia ne serait pas apte pour ce week-end. Seront également absents pour ce match Eray Cömert (touché à la cheville), Douglas Augusto (suspendu) ainsi que Samuel Moutoussamy et Moses Simon (toujours à la CAN avec la RD Congo et le Nigéria).

Si, parmi les anciens Pitchounes, Alban Lafont devrait bien être titularisé, le doute persiste concernant Moussa Sissoko, sorti au bout de 59 minutes face au RC Lens samedi dernier (0-1) et qui est encore incertain.

