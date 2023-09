FC Nantes : une menace se profile déjà pour le début d’année 2024

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si Pierre Aristouy n’a pas été frappé par le fameux « syndrome FIFA » et récupèrera tout son effectif sans bobos à l’issue de la trêve internationale, le coach du FC Nantes a quand même du souci à se faire à cause de ses joueurs en sélection.

Entre 3 et 5 cadres absents en janvier à Nantes ?

En effet, comme de nombreux concurrents de Ligue 1, les Canaris vont perdre des joueurs importants à cause de la CAN. Si on n’avait déjà aucun doute sur la présence du Nigéria de Moses Simon et de l’Egypte du meilleur buteur Mostafa Mohamed au rendez-vous ivoirien de janvier 2024, la République Démocratique du Congo de Samuel Moutoussamy a composté son billet pour la compétition samedi face au Soudan (2-0).

La liste pourrait encore s’allonger mardi prochain si le Cameroun de Jean-Charles Castelletto et Ignatius Ganago (tous deux absents du groupe de Rigobert Song en ce mois de septembre) venait à faire au moins match nul à domicile contre le Burundi ou si Djamel Belmadi venait à relancer Jaouen Hadjam avec l’Algérie.

🚨 OFFICIEL : La RD Congo se qualifie pour la CAN 2024 ! 🇨🇩✅ pic.twitter.com/ctJWK3OANA — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 9, 2023

