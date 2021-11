FC Nantes : une mobilisation se prépare contre le dernier projet de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors que Waldemar Kita envisage de délocaliser le centre d'entraînement du FC Nantes à Vair-sur-Loire, en pays d'Ancenis à mi-chemin entre la Cité des Ducs et Angers, les supporters nantais font grise mine.

Opposé à ce départ de la Jonelière (et ce même si le centre actuel est jugé obsolète et trop petit pour accueillir toutes les équipes), les fans ligériens ont prévu une opération coup de poing ce vendredi 5 novembre à l'initiative du site La Maison Jaune et du groupe Rendez-nous le FCN.

Les opposants au projet sont appelés à se rassembler à 19h, devant le siège de la COMPA, centre administratif Les Ursulines à Ancenis. But de la manœuvre : convaincre les élus locaux de revenir sur leur projet comme ils l'avaient fait pour le YelloPark.

📣 Appel à la mobilisation contre le « projet » de délocalisation du CDE @FCNantes à Vair-sur-Loire. Tous présents vendredi 5 novembre à 19h00 devant le siège de la COMPA, centre administratif Les Ursulines à Ancenis.#KitaOut



⬇️⬇️⬇️ https://t.co/moe9aP9jSl — Rendez-nous le FCN (@rendezleFCN) November 3, 2021