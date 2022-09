FC Nantes : une nouvelle qui tient du miracle est tombée avant Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L’idée selon laquelle l’effectif du FC Nantes serait trop limité en nombre ne tiendra pas longtemps en cas de résultat négatif au Moustoir (15h). Après le succès (2-1) arraché jeudi face à l’Olympiakos en Ligue Europa, Antoine Kombouaré peut compter sur un effectif au complet ou presque.

« C’est la première fois que je me retrouve avec un banc avec (Jean-Charles) Castelletto, (Moses) Simon, (Sébastien) Corchia, (Moussa) Sissoko et Fabio. Ça me donne beaucoup de possibilités, c’est ce qui nous manquait », a-t-il évacué en conférence de presse.