FC Nantes : une nouvelle star de Ligue 1 sur le banc des Canaris ?

Titulaire entre la 2e et la 6e journée de L1 avec le FC Nantes, suite à la blessure d'Alban Lafont, Rémy Descamps serait le gardien le plus performant du championnat selon le site Data Foot ! En effet, lors de 100% de ses matches, il aurait produit des performances positives, c'est-à-dire qu'il aurait arrêté plus de tirs promis à terminer au fond des filets qu'encaissé de but. Un chiffre remarquable qu'il est le seul en Ligue 1 à avoir.

Décisif dans la belle série des Canaris

Cette statistique n'est pas vraiment une surprise puisque, s'il a connu la défaite à Lille (0-2) pour son premier match, Descamps a ensuite largement contribué aux deux nuls arrachés contre Monaco (3-3) et l'OM (1-1), de même qu'aux deux succès obtenus dans la foulée (1-0 à Clermont, 5-3 contre Lorient). Ce 100% de performances positives pourrait-il être de nature à inciter Pierre Aristouy à revoir la hiérarchie de ses gardiens ?

