FC Nantes : une recrue annonce la couleur contre Bastia

Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes va disputer, jeudi 10 février, son quart de finale de Coupe de France à domicile contre Bastia. Sur le papier, les hommes de Kombouaré partent favoris mais devront se montrer sérieux face à un adversaire plus faible.

Sur Twitter, Willem Geubbels, arrivé lors du mercato estival 2021 au FC Nantes, annonce la couleur pour ce match important : « Je suis à 100%, je vais tout donner pour être décisif et aider l’équipe face au SC Bastia, un club historique. Nous allons tout faire pour offrir la qualification à nos supporters ».

Willem Geubbels est prêté par l’AS Monaco au FC Nantes, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Concernant son avenir, l'attaquant est encore évasif : « C’est déjà bien pour retrouver la confiance. La saison n’est pas finie. Il reste beaucoup de matches. On verra en fin de saison ce qu’il se passera. Je suis au FC Nantes, je m’occupe du terrain avec eux et après on verra ce qui se passera entre les deux clubs ».