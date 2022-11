FC Nantes : une super Juventus pour les barrages d'Europa League ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le 23 février prochain, la Beaujoire devrait rugir comme rarement pour la réception de la Juventus Turin en barrages d'Europa League. Une affiche qui renvoie à l'époque bénie du milieu des années 90, quand le FC Nantes était encore un acteur majeur du football français, sortait d'un septième titre de champion et avait défié la Vieille Dame en demi-finales de la Champions League. Mais si cette double confrontation est vécue comme une fête par les supporters nantais, leurs joueurs peuvent s'attendre au pire. En effet, la Juve de la deuxième partie de saison n'aura rien à voir avec la première.

Lors des deux premiers mois de compétition, les Bianconeri ont été catastrophiques, enchaînant les contre-performances, se retrouvant englués dans le ventre mou de la Serie A et se faisant éliminer dès le tour de poules de la C1. Mais à compter de janvier, tout va changer. Déjà, les internationaux ne seront concentrés que sur leur club et ne penseront plus au Mondial. Ensuite, et surtout, Paul Pogba et Federico Chiesa devraient revenir à leur meilleur niveau à ce moment-là alors qu'ils n'ont quasiment pas joué depuis août. Enfin, la star offensive Dusan Vlahovic sera également remise de sa pubalgie, qui lui empoisonne la vie depuis plusieurs semaines. Bref, si tout va bien, la Vieille Dame sera au complet et au top de sa forme pour affronter les Canaris.