FC Nantes : une très bonne nouvelle de dernière minute tombe avant Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La mauvaise nouvelle est tombée hier soir à Clermont. Testé positif au Covid lundi, mais asymptomatique, Johan Gastien est resté à l’écart du groupe toute la semaine, avant un ultime test, hier, qui s’est révélé positif (comme celui de Lucas Da Cunha). Par ricochet, ce coup dur pour le club auvergnat ressemble à une excellente nouvelle pour le FC Nantes.

Sans Gastien, le maître à jouer de Clermont, la tâche paraît compliquée. L’Équipe rappelle ainsi que le CF63 a perdu les quatre matches qu’il a manqués cette saison à Rennes (0-6), face à l’OM (0-1), à Saint-Étienne (2-3) et à Monaco (0-4). Étonnamment, ce même Gastien avait été sifflé lors du dernier match au Gabriel-Montpied après avoir été fautif sur les deux buts encaissés face au FC Lorient.

« On était un peu surpris, se désole Clément, administrateur du compte Twitter ADN Clermont. On a trouvé les sifflets injustes car sur les 100 derniers matches, il y en a 90 % où il est exceptionnel. C’était dur et injustifié. Certains ont un peu la mémoire courte au stade en ce moment et sont trop exigeants. »

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 3 avril

Lire l'édition > https://t.co/mISejAUfMJ pic.twitter.com/HDsulrxCnm — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2022

Pour résumer Confronté à Clermont Foot pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (15h), le FC Nantes n’aura pas affaire à un certain Johan Gastien... qui n’est autre que la tête bien pensante de l’équipe auvergnate. Les Canaris peuvent souffler.

Bastien Aubert

Rédacteur