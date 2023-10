FC Nantes : une vengeance préparée par Aristouy avec Centonze ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Mis à l’écart par le FC Nantes depuis le 5 septembre dernier pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers Pierre Aristouy et son staff, Fabien Centonze a présenté ses excuses ce lundi en story de son compte Instagram et a annoncé qu'il faisait son retour dans le groupe nantais.

Centonze rejouera-t-il avec le FCN ?

Mais l'ancien Messin rejouera-t-il pour autant avec les Canaris ? Nos confrères de Ouest-France n'en sont pas sûrs et estiment que Fabien Centonze serait désormais quatrième dans la hiérarchie au poste de latéral droit, derrière Jean-Kévin Duverne, Ronaël Pierre-Gabriel et Marcus Coco. "Ces excuses, qui étaient attendues, arrivent un peu tard et il reste désormais à voir si le staff fera appel à lui prochainement, alors que le groupe est très uni et conséquent cette saison", se questionne le quotidien régional. Pierre Aristouy pourrait donc se venger de Fabien Centonze en le laissant sur le banc ou en tribunes tout au long de la saison.

⚽️ FC Nantes : Centonze présente enfin ses excuses et fait une grande annonce #FCNantes https://t.co/vYeKOSgVuw — But! Nantes (@ButNantes) October 9, 2023

