FC Nantes : victoire obligatoire contre le FC Metz, assure Gourvennec

Une équipe qui va beaucoup mieux

"Aujourd'hui, on voit que dans la préparation des matches, sur les correctifs dans la semaine, ça va plus vite parce que les joueurs ont intégré les principes, ils savent ce qu'on veut et ce qui marche. Au delà de bien défendre, les joueurs se sentent bien ensemble, c'est déjà un prérequis. Je pense aussi qu'on a retrouvé de l'efficacité et du dynamisme."

"Regagner à la Beaujoire est nécessaire"

Impératif de renouer avec le succès à la Beaujoire

"Regagner à la Beaujoire est nécessaire. On dit que la réussite d'une saison passe par un bon parcours à domicile et on doit retrouver ça pour le public, la dynamique d'équipe et sur le plan comptable."

L'importance de Nicolas Pallois

"Je pense que Nicolas Pallois a déjà une place particulière. Quand il intervient dans son style caractéristique, les gens aiment ça. Il a une énergie communicative et le public aime son côté atypique."

