FC Nantes : Waldemar Kita en dit plus sur la vente du club et répond aux critiques

Sur les critiques dont il fait l’objet

« Vous avez une centaine de personnes qui en entraîne d'autres. Ça représente peut-être 1 000 personnes sur 30 000 qui sont au stade (…) À partir d'un certain moment, quand on vous insulte, ça reste désagréable et injuste mais il faut s'y faire. On a retrouvé la Coupe d'Europe en 2022 et ça n'a rien changé... Moi, je sais que je fais bien mon travail et que je peux me regarder dans une glace tous les matins ».

Sur la vente du club

« Je l'ai toujours dit : dans les affaires, tout est à vendre et à acheter. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité morale, celle d'assumer quand ça ne va pas (…) Aujourd’hui, il faut remettre entre 35 et 40 M€ sur la saison, sinon on dépose le bilan. J'ai déjà réinvesti 10 M€ sur ces deux derniers mois (…) Je n'ai jamais mandaté qui que ce soit et je n'ai jamais été en négociations avec quelqu'un de sérieux. Il y a des gens qui m'appellent et qui veulent le club gratuitement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'entretenir... »

Sur les conditions d’une vente

« Il faut un projet solide et les finances qui suivent. Si je pense que quelqu'un peut faire mieux que moi, ça ne me pose aucun problème. Quand j'ai vendu ma première société, Cornéal, il y a dix-huit ans, c'est parce que je pensais que la personne qui allait l'acheter allait faire mieux. Je lui ai laissé un beau bébé et aujourd'hui, c'est la société numéro 1 au monde ».

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !