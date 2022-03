FC Nantes : Waldemar Kita n'a pas prévu de coup d'éclat contre Monaco et Rybolovlev

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si le Stade de Reims avait choisi de marquer le coup et sa désapprobation à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en se présentant sur le terrain avec cinq minutes de retard face à Monaco, il ne devrait pas y avoir de geste spécial du FC Nantes ce soir (21h15) à l'encontre du club princier, propriété de l'oligarque russe Dimitri Rybolovlev.

En effet, L'Equipe nous apprend que Waldemar Kita a décidé de poursuivre sa discrétion médiatique et n'entend pas faire de coup d'éclat à cette occasion, s'en tenant au message « Non à la guerre » autorisé par la FFF et qui sera affiché sur les écrans géants du stade. Du côté de la Brigade Loire, rien n'a été annoncé en amont à ce sujet.

Pour rappel, si Dimitri Rybolovlev n'est pas considéré comme « proche » de Vladimir Poutine, il figure quand même dans la liste du Congrès américain de personnalités sanctionnables du fait du conflit.