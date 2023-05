Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes a complètement raté sa finale de Coupe de France en prenant une râclée monumentale par le Toulouse FC (1-5), les Canaris se sont vraiment ratés dans les grandes lignes … Et pas seulement au niveau de la défense, du milieu de terrain ou des choix d'Antoine Kombouaré, étonnant de passivité sur son banc. Dans son discours d'avant-match, prononcé face au groupe vendredi soir à la veille du match au Stade de France, Waldemar Kita s'est aussi complètement trompé en pensant galvaniser ses joueurs avec une carotte d'ordre pécuniaire.

Waldemar Kita n'a parlé que d'argent avant la finale

RMC Sport raconte les coulisses de la débâcle et les mots de Waldemar Kita face au groupe : « Le président avait lui choisi de motiver ses troupes en parlant d’argent qui coule automatiquement pour les gagnants. Pas suffisant pour faire des guerriers apparemment. Waldemar Kita qui soufflait au président Macron juste avant le match "je suis de tout cœur avec vous" n’est pas près de prononcer les mêmes mots à son coach. Les papiers du divorce étaient déjà prêts et on voit mal comment la situation pourrait s'améliorer après l’humiliation subie. De toute façon il n’y aura rien à signer, Antoine Kombouaré étant en fin de contrat en juin ».

Pour résumer Waldemar Kita a fait le choix de mettre une carotte aux joueurs du FC Nantes pour les pousser à remporter une deuxième finale de Coupe de France face à Toulouse. Le président des Canaris aurait sans doute dû s'abstenir de cette prise de parole...

