FC Nantes : Waldemar Kita se prend un nouveau stop dans son projet

Désireux de bâtir le plus rapidement possible son centre d'entraînement à Vair-sur-Loire en Pays d'Ancenis, Waldemar Kita doit faire face à un nouveau caillou dans sa chaussure au FC Nantes.

En effet, comme le rapporte Ouest-France, le préfet de Loire-Atlantique Didier Martin a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nantes pour annuler la vente des terrains. La raison ? Une intervention d'Anticor (association de lutte contre la corruption et pour l’éthique) dénonçant un rabais « illégal » de 684 500€ sur le prix de cession des terrains.

Si, du côté de la Compa (communauté des communes du Pays d'Ancenis), on reconnaît un rabais à la SASP propriétaire du FC Nantes (Flava Group), on ne parle que de 185 000€ justifiés par le manque d'attractivité des terrains et des perspectives de développement économique et touristique liés à l'installation des Canaris sur le territoire. Président de la Compa et proche de Waldemar Kita, Maurice Perrion était dépité à l'annonce de cette décision : « C'est juste désespérant ».

Le FC Nantes à Vair-sur-Loire, c'est pas fait ! S'il veut installer son futur centre d'entraînement à Vair-sur-Loire, Waldemar Kita est encore loin d'avoir gagné la bataille face à ses opposants. Surtout que le dossier devient éminemment politique avec l'intervention du Préfet.

