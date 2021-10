Girondins – FC Nantes (1-1) : Kombouaré ressort frustré du derby, Petkovic lui répond

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes n'a pas perdu à Bordeaux pour le derby de l'Atlantique (1-1), Antoine Kombouaré nourrit quand même quelques regrets. Dans des propos accordés à Prime Vidéo et retranscrits par Girondins4ever, le Kanak a livré le fonds de sa pensée, estimant ses Canaris meilleurs que les Bordelais.

« Ce n'est pas un bon point de pris »

« Ce n’est pas un bon point de pris. Je suis déçu parce que même si on a eu 20 premières minutes compliqués, on est bien revenus en fin de première mi-temps. Même si on est mené au score, on fait tout ce qu’il faut pour revenir et on a des balles de match. Donc forcément que je suis déçu parce que les joueurs ont montré de la personnalité, du caractère, du tempérament. Il y a eu un grand Benoit Costil en face. J’ai vu les stats, ils ont cadré une fois pour un but, et nous, on a cadré sept fois. Il faut croire qu’en face ils avaient un bon gardien », a noté le technicien.

En conférence de presse quelques minutes plus tard, Kombouaré a réitéré la même analyse d'une victoire aux points … qui se termine en résultat nul. « Non le résultat n’est pas logique. On perd deux points car on a eu plus de situations qu’eux (…) C’est paradoxal de prendre un but en contre à l’extérieur. Mon latéral glisse et Hwang met un beau but (…) On a été joueur. Sur un match où on est en difficulté, on a su revenir et presque gagner ».

Petkovic (Bordeaux) également frustré par le partage des points Vladimir Petkovic : « Je pense qu’on a fait un bon match, offensivement et défensivement. Nous avons fait 25 excellentes premières minutes, et après il y a eu un peu moins de courses et quelques erreurs, ce qui a permis à Nantes de revenir dans le match. Malheureusement, on a pris un but lorsqu’on était à dix. Dans les moments difficiles, quand on ne gagne pas souvent, tous les petits détails sont un poids, et travaillent contre vous. On doit continuer à travailler et y croire de plus en plus, puis conclure nos actions. Je pense qu’au final Nantes a été plus heureux que nous de ce point ».