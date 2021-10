Girondins - FC Nantes (1-1) : un Bordelais estampillé FCN enrage contre les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

C’était la fête hier au Matmut Atlantique avec un soleil radieux, un « match des Légendes » copieux et un choc entre les Girondins et le FC Nantes un peu plus hasardeux (1-1). Après avoir ouvert le score, les Bordelais ont été repris par un but de Pedro Chirivella, qui s’affirme de plus en plus comme le patron de cette équipe.

Et pourtant, la réalisation du milieu de terrain espagnol laisse de profonds regrets à un certain Enock Kwateng : le buteur sud-coréen Hwang Ui-Jo s’est blessé à la cheville et Bordeaux a été repris dans la foulée (75e)... alors que son suppléant M’Baye Niang n’était pas encore entré en jeu.

« Un nul comme une défaite, a pesté l’ancien défenseur du FC Nantes dans L’Équipe. Si on est plus malins sur cette action, on reste au sol et ça ne passe pas… Ça laisse un goût amer. » Vladimir Petkovic, lui, n’a pu que déplorer le manque d’efficacité de ses changements : « On a eu des problèmes avec ceux qui sont entrés, on a bien vu qu’il nous manquait quelque chose. Il faut travailler et continuer à y croire. »





