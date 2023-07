Hull City - FC Nantes : les Canaris tenus en échec, Simon a marqué

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Après une défaite (Laval) et une victoire (Angers), le FC Nantes a fait match nul 1-1 pour son troisième match amical de l'été. Lors du premier acte, il ne s'est pas passé grand-chose entre les deux équipes qui n'arrivaient pas à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres. Positionné en latéral droit, le jeune Junior Diaz a plutôt fait bonne impression au sein d'une équipe canarie peu inspirée. A la pause, sur le score de 0-0, Pierre Aristouy a procédé à deux changements, faisant entrer Ganago et Simon à la place de Mohamed et Merlin.

Simon trouve la faille

Mais ce sont bien les pensionnaires de Championship qui auront ouvert le score (59') avant une belle réaction nantaise. Suite aux entrées de Sissoko et Bamba (Coco et Moutoussamy sont sortis), Moses Simon est parvenu à égaliser sur une contre-attaque éclair initiée par Florent Mollet (70'). Finalement le résultat n'aura plus bougé, Hull City et le FC Nantes se quittent dos à dos, 1-1. Les joueurs d'Aristouy poursuivront leur préparation dès mercredi face à Lorient (18h30).

Le onze du FC Nantes : Lafont - Diaz, Castelletto, Pallois, Hadjam - Chirivella, Moutoussamy, Coco, Merlin, Mollet - Mohamed

Podcast Men's Up Life