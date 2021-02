FC Nantes : Jérôme Rothen torpille Raymond Domenech, Riolo hallucine devant la gestion de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Tard dans la soirée, le FCN a officialisé le limogeage de Domenech et l’intronisation de Kambouaré. L’éviction de l’ex-sélectionneur des Bleus n’est pas une surprise pour Jérôme Rothen, qui a côtoyé l'entraîneur équipe de France : « La responsabilité est pour Raymond Domenech. Kita fait le choix de Domenech, un choix réfléchi. Il pensait que Domenech allait faire mieux que Christian Gourcuff (le précédent entraîneur nantais, ndlr), et que le club allait remonter. A l’arrivée, c’est l’inverse."

Avant de détailler sa pensée : "Domenech, on en a déjà parlé de son passé. C’était Knysna, et depuis, plus rien. Là, il arrive et Nantes est à deux doigts de dégringoler, poursuit Rothen. Son incompétence, on l’a vu et on la revoit plusieurs années après. Il n’y a jamais rien eu (avec Domenech), même pas un petit truc. Il a toujours été sauvé en équipe de France par des grands joueurs. Le problème, c’est qu’il ne se rend même pas compte de son niveau."

Riolo surpris par l'effet de l'annonce

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a également réagi à la nouvelle. S’il s’est dit « pas surpris de l’échec », le journaliste a été déconcerté par la vitesse du limogeage : « Je ne pensais pas qu’il serait viré au bout de 40 jours. Je pensais qu’il irait jusqu’aux rencontres des barrages, qu’il serait dans la merde jusqu’au bout. Être viré au bout de quarantes jours, c’est hallucinant. »

🐥 Pourquoi l'aventure de Raymond Domenech à Nantes a tourné si court ? Coulisse de son arrivée et anecdotes de ses deux mois chez les Canaris avec notre journaliste correspondant. #RMCLive pic.twitter.com/r1pBLkpNKX — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2021

